Главные новости за 19 января. Кавказ

Ставропольский край улучшил позиции в общероссийском рейтинге регионов с низким уровнем преступности и занял 27-е место по итогам 2025 года. Эксперты РИА Новости подготовили исследование на основе данных МВД РФ, учитывая количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей.

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнику в образовательном учреждении города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил мэру Пятигорска разработать меры по улучшению дорожной ситуации, которая ухудшилась из-за реконструкции моста через реку Подкумок. Вопрос обсуждался на еженедельном совещании с руководителями краевых ведомств и главами территорий.

Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает дело о взыскании экологического ущерба в размере 218,6 млн рублей с ООО «Восход». Иск подало Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Восемь человек получили медицинскую помощь после взрыва газового баллона в кафе на трассе «Кавказ» в Кочубеевском округе Ставропольского края. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Ольга Листова на брифинге.

Ставропольский край в 2025 году выделил свыше 140 млн руб. на закупку новой коммунальной техники. Региональные власти направили 131,2 млн руб. из краевого бюджета, муниципалитеты добавили 8,7 млн руб. софинансирования. Средства поступили по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», сообщили в министерстве ЖКХ края.