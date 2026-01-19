Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору научно-производственного центра по охране культурного наследия региона Михаилу Быкову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при ремонте театра оперы и балета в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Ему назначили пять лет условного лишения свободы. Также суд удовлетворил иск о взыскании с фигуранта причиненного ущерба в размере 31 млн руб. По данным следствия, Михаил Быков принял некачественно выполненные работы по реставрации цоколей фасада и крыльца здания театра. Гособвинитель просил назначить фигуранту пять лет реального лишения свободы.

Завершилось рассмотрение уголовного дела о некачественной реставрации здания Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки в 2019–2020 годах. Центральный районный суд регионального центра признал виновным директора областного бюджетного учреждения культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» Михаила Быкова. За превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать определенные должности на государственной службе в течение двух лет. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Кроме того, суд удовлетворил иск надзорного ведомства к Михаилу Быкову о возмещении причиненного бюджету ущерба в размере 31 млн руб.

Реставрация фасада здания челябинского оперного театра, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, проводилась в 2019–2020 годах в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС (изначально их запланировали на 2020 год, но затем перенесли в Санкт-Петербург). Суд и следствие установили, что подрядчик при ремонте цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец использовал более дешевый, не предусмотренный условиями контракта гранит. Кроме того, были обнаружены дефекты при выполнении работ.

«Фигурант превысил должностные полномочия путем ненадлежащего исполнения обязанностей заказчика по государственному контракту, при наличии выявленных недостатков лично подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями относительно применяемых материалов и качества работ. Этими действиями министерству культуры Челябинской области причинен ущерб в сумме свыше 31 млн руб.»,— сообщает прокуратура региона.

В пресс-службе надзорного ведомства «Ъ-Южный Урал» уточнили, что государственный обвинитель просил назначить обвиняемому пять лет реального лишения свободы. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности.

Михаил Быков вину не признал. Сторона защиты просила суд полностью его оправдать.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело расследовало региональное управление Следственного комитета России.

В суд дело директора центра охраны культурного наследия Челябинской области поступило в мае 2023 года.

По данным прокуратуры, оно было выделено из уголовного дела о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, возбужденного в 2021 году (ч.7 ст.159 УК РФ). Тогда в ходе проверки было установлено, что подрядчик вместо дымовского гранита стоимостью 45 тыс. руб. за 1 куб. м использовал малышевский — ценой до 15 тыс. за кубометр. Более дешевый материал не являлся аналогом камня, предусмотренного сметой, и был предназначен в первую очередь для дорожного строительства, а не отделки зданий. Техническое задание предусматривало возможность замены одного вида гранита на другой, только если эквивалент полностью соответствовал или превосходил характеристики материала в смете.

Аукцион на облицовку фасада оперного театра гранитом был объявлен в мае 2019 года. Начальная цена контракта составила 34,2 млн руб. Заказчиком являлся подведомственный министерству культуры региона государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия (ГНПЦ). Контракт получило ООО «Ремонтно-реставрационная компания „Ампир“» (Екатеринбург), предложившее наименьшую цену — 33,7 млн руб.

Дело о мошенничестве правоохранительные органы впоследствии прекратили, так как не обнаружили в действиях подрядчика преступного умысла. Так, по данным прокуратуры, организация уведомила заказчика о замене гранита. В свою очередь руководство центра охраны культурного наследия должно было согласовать изменения в контракте со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с государственным комитетом по охране памятников, но Михаил Быков этого не сделал и подписал акты выполненных работ.

Юлия Гарипова