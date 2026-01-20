В Ярославской области в зоне платной парковки за прицепы тоже придется платить

В Ярославской области прицепы и полуприцепы внесены в список транспортных средств (ТС), которые могут пользоваться платными парковками. Документ подписал губернатор Михаил Евраев.

Постановлением правительства Ярославской области от 14 января внесены изменения в постановление «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок», согласно которым в список ТС включены прицепы и полуприцепы. Для них установлен размер платы за пользование как для ТС типа 3 (для ТС иных категорий). Это самый дорогой тип ТС.

Так, в Ярославле стоимость часа платной парковки ТС типа 3 в административной зоне составляет 300 руб., в Рыбинске — 240 руб. Постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования, то есть 26 января.

Алла Чижова