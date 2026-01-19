Правительство Дагестана опровергло фейк о росте тарифов ЖКУ на 15%

Правительство Дагестана опровергло распространяемое в социальных сетях поддельное постановление о региональной программе «Копейка СВОих бережет». Согласно фальшивому документу, тарифы на жилищно-коммунальные услуги якобы увеличатся на 15% с 1 февраля для лиц, не участвующих в СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

В фейковом постановлении указывалось, что повышенный тариф коснется граждан, не принимающих участие в проведении специальной военной операции, контртеррористических операций, не находящихся в резерве Вооруженных Сил России и не являющихся родственниками таких лиц.

«Официально заявляем — данная информация не соответствует действительности. Никаких заявлений от имени председателя правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимова не выпускалось»,— подчеркнули в пресс-службе.

Достоверная информация о работе республиканского кабинета министров публикуется только на официальных источниках ведомства.

Валентина Любашенко