Экс-депутат ЗСК Михаил Ковалюк останется под стражей до 24 мая 2026 года

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отклонила жалобу защиты и подтвердила решение о продлении ареста экс-депутата Законодательного собрания Кубани Михаила Ковалюка до 24 мая 2026 года. Бывший парламентарий обвиняется в вымогательстве и крупном мошенничестве, пишет «Ъ-Новороссийск».

Суд первой инстанции учел обстоятельства дела и пришел к выводу, что подсудимый на свободе может повлиять на участников процесса и помешать рассмотрению уголовного дела. Апелляционная инстанция не нашла оснований для замены заключения под стражу на домашний арест, говорится в судебном акте.

15 декабря 2025 года Октябрьский районный суд Новороссийска продлил срок содержания Михаила Ковалюка в СИЗО на шесть месяцев. Адвокат в апелляционной жалобе просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года экс-депутат ЗСК в сговоре с группой лиц требовал 500 млн руб. у наследника крупного новороссийского бизнесмена. По информации «Ъ», речь идет о семье покойного Александра Гуленко, владельца центрального рынка и других активов. После смерти бизнесмена пять лет назад между его сыновьями от разных браков возник спор о наследстве. Следствие утверждает, что Михаил Ковалюк пообещал одному из братьев Гуленко содействие.

По данным прокуратуры, для запугивания потерпевшего привлекались лица из криминальной среды. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Кроме того, следствие утверждает, что с октября 2017 по январь 2020 года Михаил Ковалюк похитил путем злоупотребления доверием более 2,6 млн руб, полученных в качестве оплаты за объект недвижимости. Обвиняемый не выполнил условия сделки и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Михаила Ковалюка задержали в марте 2025 года во время передачи денег. На имущество экс-депутата Заксобрания наложен арест.

Михаил Ковалюк был депутатом ЗСК третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год от партии «Единая Россия». Также он является бенефициаром компаний «Строй Инвест», «Автолайн», совладельцем ООО «Кубаньбытхим», которое выпускает бытовую химию под брендом «Матрешка».

Никита Бесстужев

