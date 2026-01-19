В Михайловске Ставропольского края потушили пожар площадью 200 кв. м

Сотрудники МЧС России по Ставропольскому краю ликвидировали возгорание в Михайловске площадью 200 кв м. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации специалистов, в результате происшествия пострадал 57-летний мужчина. Он получил ожоги лица и тела, его госпитализировали в ЦРБ Шпаковского района.

«На месте происшествия работают 34 человека и 9 единиц техники экстренных служб. Спасатели проливают конструкции и следят за обстановкой, предотвращая повторное распространение огня. Обстоятельства возгорания выясняются»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко