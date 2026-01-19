Экс-директора сочинского застройщика «Сафи» не привлекут по долгам компании

Арбитражный суд Краснодарского края отказал конкурсному управляющему ЗАО «Сафи» Малику Байрамбекову в привлечении бывшего гендиректора застройщика Егора Парахина к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца, пишет «Ъ-Сочи».

Ранее, в 2025 году, суд прекратил производство по аналогичным заявлениям в отношении бывших руководителей ЗАО «Сафи» Дениса Волкова, Василия Бондаря и ряда других лиц, которых конкурсный управляющий считал контролировавшими деятельность компании. Размер возможной субсидиарной ответственности до сих пор не определен и будет зависеть от формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Имущество застройщика оценено в 1,1 млн руб. В конкурсную массу включены права на два земельных участка в Центральном районе Сочи с расположенными на них недостроенными жилыми зданиями.

Как писал «Ъ-Сочи», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа исключил из реестра кредиторов ООО «Олимп» требования подрядчика ЗАО «Сафи» на сумму свыше 2,8 млн руб. Решение было принято в октябре 2025 года.

Согласно постановлению кассационного суда, ЗАО «Сафи» выполнило подрядные работы для «Олимпа» стоимостью свыше 2,8 млн руб. Девелопер рассчитался с подрядчиком договором долевого участия в строительстве квартиры в жилом комплексе на Ландышевой улице.

Кроме того, ранее «Ъ-Юг» сообщал, застройщик «Сафи» фигурировал в спорах, связанных со строительством ЖК «Ямайка». Суд установил, что часть средств дольщиков направлялась на цели, не связанные со строительством, включая займы аффилированным структурам. В 2011 году Центральный районный суд Сочи обязал компанию восстановить использованные не по назначению средства дольщиков на сумму 283,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сафи» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. В числе владельцев организации в разные годы значились Егор Парахин, Василий Бондарь, Виктор Макасеев и Ирина Макасеева.

Никита Бесстужев