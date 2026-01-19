Количество преступлений в Краснодаре снизилось на 12,7% в 2025 году

Количество зарегистрированных преступлений в Краснодаре сократилось на 12,7% в 2025 году. Полиция зафиксировала 16,3 тыс. правонарушений, что на 2,4 тыс. меньше показателей 2024 года, сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

Положительная динамика затронула практически все основные виды преступлений, включая грабежи и кражи. Уменьшилось число случаев причинения вреда здоровью, грабежей, квартирных краж, хищений средств с банковских счетов, похищений мобильных телефонов и мошенничеств, включая киберпреступления.

Особое внимание в 2025 году уделялось борьбе с организованной преступностью: раскрыто 82 правонарушения, совершенных группами, и выявлено 36 участников сообществ, действовавших на потребительском рынке, в сфере игорного бизнеса и оборота немаркированного табака.

Кроме того, полиция отмечает снижение криминальной активности среди иностранцев и лиц без гражданства. Служба по миграционному законодательству предоставила населению свыше 400 тыс. государственных услуг.

Как писал «Ъ-Кубань», на каждые 10 тыс. жителей Краснодарского края пришлось около 106,6 зарегистрированных правонарушений в 2025 году, что на 15,6 меньше показателя 2024-го. С такими результатами регион занял 30-е место среди субъектов РФ по уровню криминогенной обстановки.

Никита Бесстужев