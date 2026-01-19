Минкурортов КБР взыскивает с предпринимателя 60 млн рублей по делу о возврате турсубсидии

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики назначил землеустроительную экспертизу по делу о взыскании субсидии в размере 60 млн руб. Иск подало Министерство курортов и туризма КБР против индивидуального предпринимателя Фатимы Тебердиевой. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Субсидия была предоставлена в рамках соглашения от 3 декабря 2024 года на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств. Третьими лицами по делу выступают Национальный парк «Приэльбрусье», территориальное управление Росимущества в КБР и Азрет Тебердиев.

Ответчик подал ходатайство о проведении судебной землеустроительной и строительной экспертизы. Она должна установить, выполнены ли обязательства по контракту и размещены ли на земельном участке площадью 33 590 кв. м в Эльбрусском районе объекты модульного некапитального размещения.

Суд удовлетворил ходатайство, посчитав экспертизу необходимой для разрешения спора между сторонами. Проведение исследования поручили эксперту ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» Борису Бавокову.

Экспертная организация подтвердила готовность провести экспертизу в течение шести недель за 50 тыс. руб. Эта сумма уже внесена на депозитный счет суда. Производство по делу приостановлено до получения результатов экспертизы.

Тат Гаспарян