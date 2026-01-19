Пенсионерка из Пятигорска вернула 815 тысяч рублей через прокуратуру

Прокуратура Пятигорска помогла 70-летней пенсионерке вернуть 815 тыс. руб., которые она перевела мошенникам под предлогом инвестирования. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Было установлено, что в январе 2025 года гражданка перешла по фишинговой ссылке на сайт, где указала контактные данные. С ней связался менеджер, который рассказал о возможности быстрого заработка через их платформу. По указаниям собеседника пострадавшая установила мобильное приложение и перевела 815 тыс. руб. на банковский счет третьего лица.

По факту хищения следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установили владельца банковского счета — жителя Иркутской области.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора.

Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.

Валентина Любашенко