В Самаре на участке улицы Мичурина временно ограничат движение транспорта

В Самаре с 06:00 (MSK+1) 20 января до 23:59 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В качестве причины ограничения ведомство называет строительство участка теплотрассы для подключения нового объекта.

На период действия ограничения общественный транспорт будет ходить по скорректированной схеме. Автобусы №№4 и 22 будут следовать в объезд по Московскому шоссе, троллейбусы №№4 и 15 — по Московскому шоссе и ул. Коммунистической.

Руфия Кутляева