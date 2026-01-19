Число пассажиров поезда Ижевск—Санкт-Петербург в 2025 году выросло на 10,6%

28,8 тыс. пассажиров отправились из Ижевска в Санкт-Петербург в 2025 году, что на 10,6% больше, чем в 2024-м. В новогодние праздники в северную столицу двинулись 2,5 тыс. человек. Столицу Удмуртии с городом на Неве связывает один состав, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал АО «РЖД»).

Для сравнения, из Кирова в Санкт-Петербург в 2025 году отправились 61,2 тыс. пассажиров (+13,1%), по маршруту двигаются семь прямых и транзитных составов. Из Казани выехали 61,2 тыс. человек (+13,3%), из Нижнего Новгорода — 155,6 тыс. гостей (+9,6%).