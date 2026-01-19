Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об основных исторических периодах развития американского столового и интерьерного серебра, особенностях изделий и тенденциях антикварного рынка.

Не знаю, как вы, а я про столовое и интерьерное серебро понимаю примерно ничего, но при этом люблю и покупаю, поэтому материал про американское серебро на сайте Sotheby’s, где в роли эксперта выступил глава нью-йоркского отдела серебра Джон Вард, показался мне очень интересным. История американского серебра делится на два больших периода: ранний — колониальный и федеральный, примерно с 1650-го до 1820 года, и второй период — до 1914 года. В ранний период формы максимально утилитарные: чайники, сливочники, порринджеры (это такая серебряная пиала с ручкой или двумя для супа, каши или похлебки) и танкарды — большие кружки с ручками, которые мы сейчас часто называем пивными.

В начале XIX века в серебре появляется строгий классицизм. Делали серебро в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, и сегодня особенно ценятся вещи из менее раскрученных регионов, просто потому что они редкие. Самое приятное, что сейчас для покупки раннего американского серебра довольно удачный момент: поколение коллекционеров, увлекшееся этой темой в 1960–70-е годы, постепенно уходит, их собрания появляются на рынках, и цены по сравнению с тем, что было 20 лет назад, заметно гуманнее. Это значит, что типичные ранние формы можно купить за разумные деньги, особенно если у предмета нет идеально задокументированной истории XVIII века. Но есть и ловушки: в XIX веке многие ранние танкарды переделывали в кувшины, добавляя носик, такие вмешательства сегодня легко пропустить, а они сильно снижают ценность вещи.

Во второй половине истории, начиная примерно с 1820 года, Америка быстро индустриализируется, появляются предметы из переплавленных серебряных монет (так называемое coin silver), с 1859-го разрабатываются американские месторождения серебра, а к 1870-м вводится стерлинговый стандарт, и начинается настоящий расцвет американского серебра. Так Америка формирует собственный язык дизайна и сама становится ориентиром для Европы. Вещи этого периода очень ценны.

Анна Минакова