ИП в Удмуртии осудили за хищения при перевозках пациентов на гемодиализ

Руководителя службы такси в Можге признали виновным в хищении у местной районной больницы 1,8 млн руб. при оказании услуг по перевозке пациентов с хронической почечной недостаточностью на гемодиализ. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Можгинский райсуд Удмуртии установил, что сентября 2021-го по май 2024 года подсудимый, являясь ИП, заключил с районной больницей 10 контрактов на перевозку пациентов. «В рамках исполнения контрактов подсудимый изготовил детализированные реестры поездок пациентов и отчетные документы о выполненных работах с завышенным километражом по транспортировке пациентов от места их жительства до места оказания медицинской помощи и обратно»,— говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что таким образом ИП похитил у больницы 1,8 млн руб. По данным судебной инстанции, этими средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Сверх этого, судебная инстанция удовлетворила гражданский иск прокурора о взыскании материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.