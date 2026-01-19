Прожиточный минимум в Дагестане увеличился на 6,8% в 2026 году
В Дагестане с 1 января 2026 года установили новые размеры прожиточного минимума. На душу населения сумма составила 17,2 тыс. руб., для работающих граждан — 18,8 тыс. руб., для пенсионеров — 14,8 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, прожиточный минимум по всей стране с начала года увеличили на 6,8 %. Вместе с ним подняли размеры некоторых мер поддержки и выплат. Среди них пособия для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям, выплаты по ряду направлений социального контракта.