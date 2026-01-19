В Невинномысске полицейскому-предпринимателю суд изменил формулировку увольнения

В Невинномысске суд изменил основание увольнения сотрудника городского отдела МВД после того, как прокуратура выявила факт ведения незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники надзорного ведомства при проверке антикоррупционного законодательства установили, что экс-полицейский имел собственный бизнес, что запрещено государственным служащим. За выявленные нарушения мужчина должен был быть уволен с утратой доверия, однако он подал заявление об уходе по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд с требованием изменить формулировку и основание увольнения бывшего правоохранителя. Суд удовлетворил иск.

Константин Соловьев