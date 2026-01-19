В Челябинске перевозчика маршрута №22 проверят из-за постоянных аварий

Управление Госавтоинспекции по Челябинской области проверит перевозчика, который работает на маршруте №22 в региональном центре. Причиной стало большое количество ДТП с участием автобусов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, в этом году по вине водителей, работающих на автобусах №22, произошло шесть аварий, в которых пострадали семь человек. За 2025 год было зарегистрировано 37 ДТП с участием транспортных средств перевозчика. Должностные лица и руководители предприятия в прошлом году 49 раз привлекались к административной ответственности. Инспекторы проводили постоянную профилактическую работу с водителями и директорами компании.

Последней зарегистрированной аварией стало происшествие вечером 18 января. У дома №13 на улице Кронштадтская 56-летний водитель автобуса Volgabus наехал на 29-летнего горожанина, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Местного жителя с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении сотрудника предприятия вынесли постановления по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), составлен протокол по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ (несоблюдение установленных нормативными правовыми актами РФ норм времени управления транспортным средством и отдыха).

Для установления причин и условий, из-за которых водители совершают административные правонарушения, в отношении перевозчика инициировано проведение проверки.

Виталина Ярховска