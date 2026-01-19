На Ставрополье специалисты рынка труда назвали самые прибыльные профессии

Работодатели на Ставрополье в 2025 году активно повышали зарплаты в ключевых сферах, чтобы переманивать специалистов с доходами свыше 100 тыс. руб. Аналитики HeadHunter зафиксировали медианную предлагаемую зарплату на уровне 63 тыс. руб. к концу года — это на 11% больше, чем в декабре 2024 года. Административный персонал лидирует с 158 тыс. руб. в месяц, а их доходы взлетели сразу на 71 тыс. руб. за год благодаря острой конкуренции за кадры.

Транспортная сфера не отстает: сотрудники получают 143 тыс. руб., прибавка составила более 46 тыс. руб. Работодатели повышают оклады ради удержания водителей, логистов и диспетчеров. Домашний персонал в отелях и частных домах зарабатывает свыше 140 тыс. руб. на фоне острого дефицита кадров на рынке гостеприимства.

Автобизнес приносит 135 тыс. руб. в месяц, а топ-менеджеры довольствуются 116 тыс. руб. Ранее, в октябре 2025-го, автобизнес уже показывал 133,9 тыс. руб., транспорт и логистика — 125,9 тыс. руб., а домашний персонал — 115,9 тыс. руб. Рост зарплат в административной сфере достиг 54,9 тыс. руб. за год, в автобизнесе — 49,5 тыс. руб.

Эксперты объясняют подъем дефицитом квалифицированных кадров в СКФО. В октябре средняя зарплата выросла на 15% к прошлому году — с 54,9 тыс. руб. до 63 тысяч тыс. руб.

Не уменьшается спрос и на квалифицированных рабочих: в январе 2026 года токари получают 154 тыс. руб., сварщики — 147,7 тыс. руб., технологи — 140 тыс. руб. Рынок декабря 2025 года оказался тревожным из-за спада вакансий, но высокие зарплаты сохраняются в топ-сферах. Разрыв с низкооплачиваемыми профессиями огромен: почтальоны и дворники зарабатывают около 23,6 тыс. руб. в месяц.

Станислав Маслаков