Камила Валиева объявила о возвращении к официальным соревнованиям после четырехлетней дисквалификации из-за допинга. Ограничение на выступления в турнирах истекло в конце 2025 года. Уже весной спортсменка собирается принять участие в чемпионате России по прыжкам и Кубке «Первого канала». Сможет ли она вернуться на прежний уровень? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В апреле 2026 года Камиле Валиевой исполнится 20 лет. И можно, конечно, говорить, что нынешнее фигурное катание, особенно среди девушек-одиночниц, слишком помолодело, но мир видел чемпионок и постарше. К тому же во время своей дисквалификации Валиева участвовала в различных ледовых шоу. Понятно, что это другая история, но пока в победы талантливой спортсменки после долгой паузы верят многие. По крайней мере, теплых слов в адрес Валиевой сказано немало. Олимпийский чемпион Илья Авербух высказывался в адрес Камилы с особой теплотой: «Желаю, чтобы ее возвращение было настоящим, и необязательно, что сразу оно начнется с побед. Но это будет очень важно и для страны, и для нее».

Тех, кто открыто рассуждает о провале спортсменки после возращения, очень мало. Профессионалы высказываются осторожно. Многие предпочитают вообще этой темы не касаться. Дело в том, что Валиева несколько месяцев назад ушла от самого успешного тренера страны — Этери Тутберидзе и теперь работает в школе Татьяны Навки со Светланой Соколовой. Реальных причин того, что произошло, пока не знает никто. Одни говорят, что это решение спортсменки, другие уверены — вердикт тренера. Факт тут один: те фигуристки, которые покидали Тутберидзе, в дальнейшем на чемпионский уровень не выходили. Возможно, Валиева будет первой, ведь она уникальна во всем. Это от журналистов не скрывала и сама Этери Тутберидзе: «Она особенная. Это красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во вращениях, быстрая скорость, центровка».

Но конкуренция в женском одиночном катании сейчас невероятная. К тому же на небосклоне горит новая звезда — Аделия Петросян, которая планирует и выступить на Олимпиаде в Италии в феврале. Но, несмотря на это, у Камилы Валиевой сейчас множество поклонников, по крайней мере, в России. Так что возвращение на родной лед в коммерческих турнирах точно привлечет к ней внимание и позволит заработать, ведь девушка — амбассадор благотворительной программы одной из букмекерских компаний. Так что даже если вернуться на былой уровень не получится, с финансовой точки зрения все будет успешно. Например, за один выход в ледовых шоу спортсменка получала около 0,5 млн руб. Но сама Валиева настроена решительно. Она обещает болельщикам сделать все, чтобы их не подвести: «Если я чувствую, что могу это сделать, то могу потерпеть. Конечно же, я буду терпеть, буду стараться и работать».

Так что увидеть возращение Камилы Валиевой поклонники фигурного катания смогут 31 января в Москве на чемпионате страны по прыжкам. И, судя по видео с тренировок, четыре оборота Камила болельщикам продемонстрирует. А в середине марта на Кубке «Первого канала» спортсменка покажет одну из своих новых программ. Но вот что будет дальше? Сможет ли Камила Валиева добраться до международных турниров, будет ли двигаться к олимпиаде 2030 года? На эти вопросы можно будет ответить значительно позже.

Владимир Осипов