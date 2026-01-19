Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Ставрополья заплатил 500 тысяч рублей за продажу контрафактного алкоголя

В Новоалександровском районе Ставропольского края судебные приставы взыскали с местного жителя 500 тыс. руб. за незаконную торговлю алкоголем без маркировки (ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Штраф фигуранту назначил суд, но так как он его добровольно не оплатил, приставы начали исполнительное производство. При дальнейшей неуплате фигуранту грозил реальный срок.

В итоге осужденный полностью погасил задолженность.

Наталья Белоштейн

