В Ставропольском крае в 2026 году соцвыплаты проиндексированы на 4%

С 1 января 2026 года Ставропольский край усилил поддержку семей с детьми и студентов, сообщает краевое минсоцразвития. Региональные власти проиндексировали выплаты на 4% в соответствии с краевым законом о бюджете. Индексация охватила пособия исключительно из краевого бюджета и компенсирует рост цен на жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсоц СК Фото: минсоц СК

Многодетные семьи получают ежемесячную денежную компенсацию вместо набора услуг в натуральной форме. Теперь она составляет 899,35 руб. на каждого ребенка до 18 лет. Ежегодная выплата на школьную и спортивную форму для каждого учащегося выросла до 6200,67 руб.

Студенты из малоимущих семей обрели ежегодное пособие на проезд вместо льгот на междугородние автобусы. Сумма достигла 1739,32 руб. на внутрикраевых и межобластных маршрутах. Эти меры действуют для учащихся профессиональных и высших учебных заведений очной формы на территории края.

Министр труда и социальной защиты Елена Мамонтова заявила, что расширение поддержки и ежегодная индексация повышают качество жизни семей с детьми. Ведомство совершенствует систему, делая ее адресной и ориентированной на нуждающихся.

В 2025 году край реализовал 74 меры господдержки, из них 61 — краевые выплаты. Помощь получили около 800 тысяч граждан, или каждый четвертый житель. Внедрили 8 новых видов пособий для отдельных категорий населения.

Бюджет на 2026 год предусматривает 30 миллиардов рублей на социальную сферу. Дополнительно усилили меры демографии: компенсация 50% обучения в вузах для всех детей многодетных семей и 200 тыс. руб. беременным студенткам вместо 100 тыс. руб. В 2026 году почти 240 тысяч жителей сохранят льготы на ЖКУ. Сельские учителя, врачи и ветеринары получат повышенные компенсации: бюджет вырастет до 126,3 млн руб. при 11 тыс. получателей.

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 21.10.2025 №561-п, размер прожиточного минимума в регионе в 2026 году составляет 17 045 руб. Официальный уровень инфляции по итогам 2025 года составлял около 7%.

Станислав Маслаков