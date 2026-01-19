В Дагестане прожиточный минимум вырос до более 17 тысяч рублей

В Дагестане с начала года размер прожиточного минимума увеличился на 6,8% в рамках общероссийской индексации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Прожиточный минимум на душу населения в регионе составил более 17 тыс. руб. Для трудоспособного населения установлена сумма 18,7 тыс. руб., для детей — 16,7 тыс. руб., для пенсионеров — 14,8 тыс. руб. По данным властей, увеличились и пособия семьям с детьми, социальные доплаты к пенсиям и выплаты по отдельным направлениям социального контракта.

С начала года прожиточный минимум в России был проиндексирован на 6,8%.

Константин Соловьев