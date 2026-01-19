Цены на малогабаритные квартиры в Ставрополе выросли на 7%

Аналитики федерального портала «Мир квартир» зафиксировали рост цен на малогабаритные квартиры на вторичном рынке Ставрополя. В 2025 году цена квадратного метра в студиях и однушках площадью до 32 кв. м достигла 120 тыс. руб., что на 6,9% превышает показатель 2024 года. Средняя стоимость такой квартиры увеличилась на 4,8% и составила 3,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты объясняют динамику высоким спросом на бюджетное жилье в условиях ограниченного доступа к ипотеке. Генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко подчеркивает: в отсутствие дешевых кредитов покупатели предпочитают самые доступные варианты, что быстро вымывает их с рынка и поднимает среднюю цену. По России рост цен на квадратный метр малогабариток за 2025 год составил почти 12%, до 133,7 тыс. руб., а средняя цена квартиры выросла на 9% — до 3,5 млн руб. В 65 из 70 рассмотренных городов квадратный метр подорожал, а полная стоимость жилья — в 64.

Ставрополь следует общероссийскому тренду, хотя темпы роста здесь скромнее. В Махачкале цена квадрата в малогабаритках поднялась на 5,2% до 124,5 тыс. руб., а квартиры подорожали на 8,2% до 3,3 млн руб.. Во Владикавказе оба показателя выросли на 4,6% — квадратный метр до 117 тыс. руб., квартира до 3,2 млн руб. Махачкала лидирует по росту цен на вторичку в целом — квадратный метр достиг 120,9 тыс. руб., прибавив 25% за год.

В первом квартале 2025 года средняя цена квадрата в Ставрополе на вторичке составляла 104 тыс. руб. (+0,5% за квартал), а спрос на жилье в крае к концу года подскочил на 5%. К декабрю 2025 года новостройки в Ставрополе обогнали вторичку по цене на 0,5% за квадратный метр.

Рост цен на малогабаритное жилье втрое замедлился по сравнению с 2024 годом, но сохраняется выше, чем у просторных квартир. Покупатели активно скупают студии из-за их доступности — от 1,2 млн руб. за 18 кв. м. В Ставрополе насчитывается сотни предложений малогабариток, средняя цена достигает 6,3 млн руб., но бюджетные варианты уходят первыми. Аналитики прогнозируют продолжение тренда в 2026 году при сохранении жесткой ипотечной политики.

Станислав Маслаков