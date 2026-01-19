В Батайске задержали подозреваемую в мошенничестве «целительницу»

В Батайске полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которая под видом лечения и гадания получила от жительницы региона почти 2,7 млн руб., пообещав исцелить ее больную мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, в сентябре прошлого года у ее матери диагностировали серьезное заболевание, и в поисках способов лечения женщина воспользовалась советом соседки и обратилась к «лекарю». При первой встрече злоумышленница потребовала плату за свои услуги и с каждым новым «сеансом» требовала все больше денег, объясняя это сложностью заболевания матери. Кроме того, задержанная также утверждала, что прервать «лечение» нельзя — иначе погибнут и больная, и ее дочь. Поверив угрозам, потерпевшая перечислила фигурантке последние накопления.

После задержания подозреваемой женщине смогли вернуть 500 тыс. руб. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал «лекарю» меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщил «Ъ-Ростов», источник в правоохранительных органах, другие пострадавшие и суммы ущерба устанавливаются.

Константин Соловьев