На Ставрополье в 2026 году 98 сирот получат сертификаты на жилье

Ставропольский край в 2026 году выдаст 98 жилищных сертификатов детям-сиротам и детям без попечения родителей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров распорядился заложить на эту меру 328,3 млн руб. в региональный бюджет. Каждый сертификат в первом квартале года оценивают в 3,3 млн руб., что позволит молодым людям купить квартиру или дом с участком в крае.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Региональные власти опередили федеральный закон, который дает сертификаты только сиротам старше 23 лет. Жители Ставрополья теперь получают помощь уже с 21 года. Министр имущественных отношений Александр Мясоедов подчеркивает: заявители проходят те же проверки, что и по федеральной программе, но за счет местных средств покупают не только квартиры, но и дома с землей исключительно в границах края.

В 2025 году регион уже выдал 89 сертификатов: 71 ушел сиротам за 23 года, 18 — молодым людям 21–22 лет. Из них реализовали 27 на 82,1 млн руб., остальные 62 сертификата на 195,7 млн руб. сироты еще обналичивают. Федеральный сертификат дает свободу выбора жилья по всей России или погашение ипотеки, а краевой привязывает сделки к Ставрополью, но добавляет гибкости с домами и участками. Общий бюджет на жилье сиротам тогда составил 281 млн руб. из всех источников плюс 231,8 млн на договоры найма, где поселили 44 ребенка. К декабрю 2025 года край закупил 567 квартир в новостройках для передачи в 2026–2027 годах, а 136 сирот получили ключи, еще 106 ждут очереди в начале года.

Станислав Маслаков