В Волгодонске больницу оштрафовали за недостаточное оснащение

В Волгодонске суд оштрафовал городскую больницу скорой медицинской помощи после внеплановой проверки Росздравнадзора. Поводом послужил выявленный рост летальности от инфарктов и инсультов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что специалисты установили отсутствие необходимого оборудования, что является нарушением требований стандарта оснащения отделения анестезиологии и реанимации для взрослого населения. Волгодонский районный суд признал больницу виновной по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий специального разрешения (лицензии)) и назначил штраф в размере 75 тыс. руб.

Константин Соловьев