Удмуртия вошла в топ-7 регионов РФ по числу тяжких и особо тяжких преступлений

Удмуртия заняла в 2025 году седьмое место в рейтинге регионов РФ по количеству тяжких и особо тяжких преступлений с показателем 50,7 таких деяний на 10 тыс. жителей. Рейтинг опубликовало «РИА Новости».

При этом общее количество тяжких и особо тяжких зарегистрированных преступлений в Удмуртии сократилось относительно 2024 года на 15,8%. По этой динамике республика находится на шестом месте.

Для сравнения, за указанный период в Пермском крае на 10 тыс. жителей было зарегистрировано 44,8 тяжких и особо тяжких преступлений (-0,9%), в Татарстане — 37,6 таких деяний (-6,6%).

Всего в Удмуртии в 2025 году было зарегистрировано 148,9 преступления на 10 тыс. жителей. По этому показателю регион занял 65-е место. По сравнению с 2024 годом снижение на 16,7%.

Самым криминальным регионом оказалась Карелия, где показатель достиг 183,3 зарегистрированных преступлений. С другой стороны рейтинга — Чечня, где на 10 тыс. жителей фиксировалось 15,8 опасных деяний.

Напомним, в 2025 году в Удмуртии было зарегистрировано 21,2 тыс. преступлений, что на 18% меньше, чем годом ранее. Число изнасилований и убийств снизилось на 31,6 и 21% соответственно, до 39 и 49 случаев. По грабежам сокращение на 10,1%, до 195 деяний.