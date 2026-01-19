В Ростове малогабаритные квартиры на вторичном рынке подорожали на 7,8% за год

Стоимость квадратного метра малогабаритных квартир (студии и однокомнатные площадью до 32 кв. м) на вторичном рынке Ростова-на-Дону в 2025 году достигла 138,7 тыс. руб., что на 7,8% больше год к году. За этот период цена такой квартиры выросла на 7% и составила 3,7 млн руб. Соответствующие данные представили аналитики портала «Мир квартир».

В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 7,1%, достигнув отметки в 397,6 тыс. руб. В Подмосковье цены выросли на 14,8%, до 172,5 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — на 15,8%, до 229 тыс. руб. На вторичном рынке столицы малогабаритные квартиры за год подешевели на 4%, до 9,4 млн руб. В Подмосковье их стоимость возросла на 5,1%, до 4,6 млн руб., а в Санкт-Петербурге — на 10%, до 6,5 млн руб.

Стоимость квадратного метра жилья в целом по России увеличилась на 12%, достигнув 133,7 тыс. руб. Средняя цена квартиры за год выросла на 9% и составила 3,5 млн руб.

За последний год средняя цена квадратного метра малогабаритных квартир на вторичном рынке недвижимости выросла в 65 из 70 проанализированных городов. В пяти городах, напротив, произошло снижение стоимости. Квартиры площадью до 32 кв. м подорожали в 64 из 70 городов, а в шести — подешевели.

