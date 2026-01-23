Новые звезды — событие редкое

Астроном Витсон из обсерватории в Капштадте (Южно-Африканский Союз) открыл новую звезду в созвездии Пиктор (художник). Это созвездие находится в Южном полушарии и у нас невидимо.

В момент открытия звезда представлялась довольно яркой — 2,5 звездной величины, то есть примерно такой же яркости, как звезды всем нам известного ковша Большой Медведицы. Ныне в южных обсерваториях внимательно следят за этой звездой и тщательно изучают ее изменения и свойства.

Появление новых звезд — событие редкое. Во всей астрономической хронике насчитывается не свыше 70 подобных случаев. Они сопровождаются иногда постепенным, а иногда весьма быстрым увеличением в яркости; затем яркость начинает убывать, и звезда или совершенно исчезает и становится невидимой, или же остается в виде слабой звездочки, доступной только телескопам. Иногда на протяжении сравнительно небольшого времени звезда вспыхивает несколько раз.

Причина этого явления до сего времени с точностью еще не установлена, и существует по этому поводу несколько гипотез:

новые звезды могут быть результатом столкновения двух темных, погасших звезд (теория катастроф);

возгорание звезды может быть следствием прохождения ее через слабо светящуюся или даже совсем темную, холодную туманность в мировом пространстве (теория трений и упругих действий);

может быть результатом взрыва или выброса материи звезды под влиянием сближения ее с какой-либо другой, но грандиозной звездной массой (теория приливов и аруптивов).

В последнее время высказывались и еще некоторые предположения, основанные на электро- и радиодинамических свойствах вещества.

О новой звезде писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев