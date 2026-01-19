В трех районах Дагестана выявили факты незаконной охоты

В трех районах Дагестана инспекторы выявили нарушения охотничьего законодательства. Рейды прошли в Тарумовском, Бабаюртовском и Каякентском районах, сообщает пресс-служба министерства природы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

В ходе проверок инспекторы обнаружили охотников, не имевших разрешительных документов на данный вид деятельности. По итогам нарушений составили шесть протоколов об административном правонарушении. В ведомстве уточнили, что рейды на территории охотничьих угодий продолжатся.

Константин Соловьев