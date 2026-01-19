Ставропольский край ужесточил правила использования дронов

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края изменило регламент работы межведомственной комиссии, уточнив требования к получению разрешений местных властей для полетов беспилотников над населенными пунктами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Соответствующий приказ подписал министр Иван Ковалев 15 января 2026 года. Документ вносит поправки в регламент, действующий с февраля 2024 года.

Согласно изменениям, пользователи воздушного пространства должны получать разрешение органов местного самоуправления при планировании полетов дронов над населенными пунктами. Однако такое согласование требуется только в случаях, когда это прямо предусмотрено федеральными правилами использования воздушного пространства России.

Поправки касаются двух разделов регламента — основного текста и приложения с перечнем необходимых документов. Обе позиции теперь содержат ссылку на постановление правительства РФ от 11 марта 2010 года, которое устанавливает федеральные правила использования воздушного пространства.

Приказ вступил в силу на следующий день после официальной публикации.

Тат Гаспарян