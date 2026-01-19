В одном из ЖК Махачкалы обнаружили майнинг-ферму

В жилом комплексе «Мегаполис» по ул. Газопроводной, 15 в Махачкале обнаружена очередная ферма по добыче криптовалюты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает и.о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ-Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев.

Фото: пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ-Дагэнерго»

Ферму на третьем этаже второго подъезда энергетики обнаружили после жалоб жильцов дома на перебои напряжения.

«Незаконное использование электроэнергии для майнинга создает повышенную нагрузку на электрические сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения и может стать причиной аварийных отключений, а также угрозы пожарной безопасности в жилых домах»,— отметил Магомедшапи Шапиев.

Руководитель компании попросил местных жителей при выявлении признаков размещения майнинг-ферм (постоянный повышенный шум от оборудования, значительное тепловыделение, нестандартное потребление электроэнергии) сообщать в единый контакт-центр «Дагэнерго» и правоохранительные органы.

Наталья Белоштейн