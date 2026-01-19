В Кисловодске в обряде крещенских купаний приняли участие более 2 тысяч человек

На Старом озере в Кисловодске в обряде крещенских купаний приняли участие более 2 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Взрослые погружались в ледяную прорубь, а для детей была подготовлена купель с теплой водой.

«Всех участников ждали народные игры, выступления казачьего ансамбля и угощения, включая горячий чай, кашу и пирожки»,— отметил господин Моисеев.

Глава города добавил, что крещенские купания на Старом озере провели впервые за последние десятилетия.

Наталья Белоштейн