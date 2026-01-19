Флит Автолизинг возобновляет работу по программе льготного лизинга Минпромторга РФ

Флит Автолизинг (входит в ГК ФЛИТ) возобновил прием заявок по программе льготного лизинга колёсной техники Минпромторга России, позволяющей предпринимателям компенсировать часть авансового платежа.

Фото: ООО «Флит Автолизинг»

Клиенты компании могут возмещать до 2 млн рублей при покупке в лизинг легковых автомобилей, электромобилей, лёгкого коммерческого транспорта, прицепов и полуприцепов, грузового транспорта и туристических автобусов российского производства.

Размер субсидии варьируется в зависимости от типа и категории транспортного средства. Так, при покупке легковых автомобилей сумма возмещения достигает 925 000 рублей, выгода при покупке грузового транспорта – до 1,7 млн рублей.

В программе участвует техника, произведенная не ранее 1 октября 2025 года.

Компания предлагает предпринимателям комплексный набор инструментов государственной поддержки для развития и модернизации парков любого назначения. Помимо субсидии Минпромторга, клиентам Группы ФЛИТ также доступна программа льготного лизинга ДОМ.РФ. Она направлена на поддержку предприятий, обновляющих парк специализированной техники: сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной.

ООО «Флит Автолизинг» специализируется на лизинге легкового, грузового и коммерческого автотранспорта, оборудования и спецтехники. Компания входит в состав российского лизингового операционного холдинга ООО «ФЛИТ». ООО «ФЛИТ» – российский лизинговый операционный холдинг, входящий в «Инсайт Лизинг». В периметр ФЛИТ входят также ООО «Флит Финанс» (лизинг спецтехники и грузовиков) и АО «Билантлия» (торговая марка RexRent, сервис проката автомобилей и услуги операционного лизинга). По итогам 9 месяцев 2025 года занимает 20-е место в рэнкинге лизинговых компаний России агентства Эксперт РА. ООО «Флит Автолизинг»

fleetautolease.ru