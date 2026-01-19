В Удмуртии погибли попавшие под поезд ветеран ВОВ и его супруга

Житель Глазова, госпитализированный после наезда поезда, скончался в медучреждении, им оказался участник Великой Отечественной войны Анатолий Зайцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Жизнь Глазова и Севера Удмуртии». Помимо ветерана, под колеса поезд попала его супруга Юлия, погибла на месте. Они были похоронены 18 января.

Напомним, транспортное происшествие произошло на железнодорожной стадии в Глазове днем 14 января. Пострадавшие переходили железнодорожные пути через переход. Машинист начал экстренное торможение, но это не помогло. Центральное МСУТ СКР начало проверку на нарушение правил безопасности (ст. 263 УК).