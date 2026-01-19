На Гуково-Гундоровском водоводе демонтировали поврежденный участок

Рабочие демонтировали поврежденный участок Гуково-Гундоровского магистрального трубопровода и установили ремонтную муфту. Ведутся монтажные и сварочные работы по установке соединительной вставки длиной три метра. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

«Из-за большого диаметра процесс требует времени и высокой точности. Далее рабочие приступят к заполнению резервуаров и опрессовке магистрального водовода»,— отметила госпожа Пшеничная.

Подвоз воды жителям в Гуково, Зверево и поселки Красносулинского и Каменского районов продолжается. Маршрут следования водовозов с указанием улиц будет размещен в ближайшее время.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», повторный порыв на магистральном водопроводе между насосными станциями 2-го и 3-го подъемов произошел 18 января во время опрессовки после завершения предыдущих ремонтных работ.

Работы затрудняют глубина залегания коммуникаций и погодные условия, однако ремонт ведется круглосуточно.

Наталья Белоштейн