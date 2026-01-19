В Ставропольском крае продажи пива в новогодние каникулы упали на 13%

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Ставропольском крае реализовано 229,1 тыс. дал пива и пивных напитков, что на 13,3% меньше, чем в новогодние каникулы прошлого года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы губернатора Владимира Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В праздничные дни в регионе было реализовано 317,3 тыс. дал алкогольной продукции, что почти на 10% меньше год к году. Продажи винодельческой продукции снизились до 43,4 тыс. дал или 1,85% по сравнению с прошлым годом.

Водка была продана в объеме 31,5 тыс. дал, продемонстрировав рост на 3%. Крепкие алкогольные напитки (за исключением водки) составили 13,2 тыс. дал, что на 0,36% меньше год к году.

Наталья Белоштейн