Число заболевших «мышиной лихорадкой» в Удмуртии выросло в два раза в 2025 году

Более чем в два раза увеличилось количество заболевших «мышиной лихорадкой» в Удмуртии с 2024-го по 2025 год, со 236 до 567 случаев. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. Среди детей показатель увеличился втрое, до 39 фактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Число случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом на 100 тыс. жителей региона в 2025 году — 39,5 факта. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным управления, это на 32% меньше, чем средний многолетний уровень.

Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Сюмсинском, Кизнерском, Шарканском и Вавожском районах. Основные пути заражения — бытовой (43,2%), лесной (28,6%) и дачный (28,2%).