В Невинномысске вандалы разрушили место для крещенских купаний

Неизвестные разрушили место для крещенских купаний в Невинномысске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Миненков.

Фото: Telegram-канал главы Невинномысска Михаила Миненкова

«Сегодня столкнулись с фактом вопиющего, дикого вандализма. Неизвестные лица разрушили подготовленное место для крещенских купаний на слиянии рек Кубань и Большой Зеленчук»,— написал господин Миненков.

По информации главы города, вандалы сломали и разбили бревна и спилы, установленные у костра. Эти же бревна они бросили в купели для купания.

Наталья Белоштейн

