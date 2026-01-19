Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в аэропорту Махачкалы

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту выкатывания самолета, летевшего из Минвод в Махачкалу, за пределы взлетной полосы на 8 м. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 января. Пострадавших нет.

Махачкалинская транспортная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности полетов. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Наталья Белоштейн