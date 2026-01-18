Главные новости за неделю 12–18 января: Кавказ

Ставропольский край реализовал 40 проектов государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций свыше 2,9 млрд руб. Антон Доронин, министр экономического развития региона, сообщил эту цифру в своем Telegram-канале. Из 40 проектов 38 представляют собой концессионные соглашения, одно — прямое соглашение о ГЧП и одно — муниципально-частное партнерство.

В Ногайском районе Дагестана завершается возведение солнечной электростанции мощностью 60 МВт стоимостью 6,7 млрд руб., пуск которой запланирован на конец первого квартала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

В Ставропольском крае в начале 2026 года подорожали все виды топливо: дизель и основные марки бензина. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.

Каспийский городской суд Дагестана приговорил троих руководителей строительных компаний к срокам от пяти до восьми лет колонии. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за хищение свыше 260 млн руб. при возведении школ и очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на пресс-конференции, что власти вдвое повысят ставку курортного налога в 2026 году. Они планируют собрать с него 2 млрд руб. Часть средств пойдет на туристическую инфраструктуру: модернизацию водоснабжения, благоустройство территорий и другие нужды.

Следователи СК России по Карачаево-Черкесии вернули государству около 150 га земли стоимостью свыше 471 млн руб., рассказал в интервью ТАСС исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по республике Владимир Хорольский. Они расследовали уголовные дела 2025 года и изъяли участки у частников. Бывшие главы сельских поселений незаконно отчуждали эти земли, включая территории в курортной зоне.

Число занятых в малом и среднем бизнесе на Ставрополье выросло более чем на 16% за 2025 год и превысило 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Год назад этот индикатор составлял 430 тыс. человек без учета самозанятых.

В Северной Осетии в 2026 году выделят 48,4 млн руб. на подготовку специалистов агропромышленного комплекса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства.