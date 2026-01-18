Более 500 учителей Ессентуков получат допвыплаты в 2026 году

Власти Ессентуков выделят более 36 млн руб. на поддержку классных руководителей в 2026 году. Об этом сообщил мэр города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Средства будут направлены в рамках проекта «Педагоги и наставники». Выплаты получат свыше 500 учителей за классное руководство.

В Ставропольском крае отмечается нехватка кадров в образовательной сфере. Педагоги работают на 1,8 ставки. Весной 2025 года в государственных и муниципальных школах региона насчитывалось более 205 вакансий.

Валентина Любашенко