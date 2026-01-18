В столице Дагестана усилили противогололедные работы 18 января

Коммунальные службы Махачкалы перешли на усиленный режим борьбы с гололедом. Снегоуборочная техника начала расчищать городские улицы и тротуары с вечера 17 января, сообщила пресс-служба администрации города.

По информации ведомства, работы ведутся без перерывов. Спецтехника заправляется и загружается песчано-солевой смесью для последующей обработки городских магистралей.

Для быстрого устранения проблем с гололедом в городе функционирует горячая линия. Горожане могут подавать заявки и сообщать о конкретных опасных участках.

«Первый заместитель главы Махачкалы Магомедали Саидов лично контролирует процесс, объезжая улицы города. С 16:00 спецтехника повторно вышла на маршруты для обработки дорог и пешеходных зон противогололедными материалами»,— говорится в сообщении.

Деятельность коммунальных служб продолжается в непрерывном режиме для обеспечения безопасности жителей.

Валентина Любашенко