На Ставрополье прокуратура наказала авиакомпанию за нарушение прав пассажиров

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию «ЮТэйр» к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в международном аэропорту Минеральные Воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установили нарушения законодательства о защите прав потребителей в деятельности перевозчика. Пассажиру, уже прошедшему регистрацию на рейс, отказали в предоставлении услуги воздушной перевозки при наличии купленного билета. Причиной стала замена воздушного судна на менее вместительное.

На основании постановления прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих установленным нормативам) предусматривающей штрафные санкции для юридических лиц — от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Валентина Любашенко