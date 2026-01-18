К празднику Крещения в Кисловодске организуют допперевозки

В ночь с 18 на 19 января в Кисловодске запустят пять дополнительных автобусных маршрутов для доставки жителей к месту празднования Крещения на Старое озеро. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автобусы отправятся в 20:30 от пяти начальных точек города. Первый маршрут стартует от пр. Победы и пройдет через центральные улицы, железнодорожный вокзал и Нарзанные ванны. Второй — от ул. Седлогорской через Комсомольский парк. Третий начнется от 16-й школы на ул. Губина. Четвертый — от ул. Гагарина в районе пер. Дарьяльский. Пятый, самый короткий маршрут, проложен от городской больницы на ул. Кутузова.

Все автобусы прибудут к Старому озеру к 21:00. После завершения крещенских мероприятий транспорт обеспечит обратную доставку пассажиров. Отъезд от места празднования запланирован на 23:20, автобусы вернут горожан по тем же маршрутам к начальным остановкам.

Валентина Любашенко