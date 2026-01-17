Главные новости за 17 января. Кавказ

В Кочубеевском округе Ставропольского края при пожаре в придорожной столовой пострадали восемь человек. ЧП случилось днем 17 января в столовой «Айшат» на автодороге ФАД «Кавказ». Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

В Нальчике 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к совершению террористического акта организованной группой лиц (ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст.205 УК РФ). Он готовил покушение на сотрудников полиции.

Кассационный суд поддержал позицию Ставропольского УФАС и удовлетворил требование о пересмотре дела о картельном сговоре при ремонте федеральной трассы. Речь идет о капремонте автодороги «Астрахань-Махачкала», сумма контракта превысила 500 млн руб.

В 2026 году на льготное лекарственное обеспечение жителей Северной Осетии выделят более 1 млрд руб.

В Невинномысске в аварии погиб 29-летний автомобилист, еще три человека пострадали. ДТП случилось ранним утром 17 января на ФАД «Кавказ».