Врио начальника управления по переселению лакского населения стал Алибек Гасанов

Временно исполняющим обязанности Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района стал Алибек Гасанов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Ранее Гасанов исполнял обязанности заместителя руководителя этого подразделения.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», предыдущего руководителя Магомеда-Гаджи Айдиева задержали по подозрению в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он незаконно предоставил в собственность на безвозмездной основе земельные участки общей площадью 5,1 га лицам, которые не имели законных оснований для получения земельных участков и постановки на учет в качестве нуждающихся. При этом нуждающиеся в переселении были этого права лишены.

Мария Хоперская