Суд в Дагестане рассмотрит дело в отношении десяти фальшивомонетчиков

В Левашинский районный суд в Дагестане поступило дело в отношении десяти фальшивомонетчиков. Фигурантам предъявили обвинение в покушении на изготовление в целях сбыта поддельных денег (. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ), изготовлении, хранении перевозке и сбыте поддельных денег (ч.ч. 1 и 3 ст. 186 УК РФ), а также в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году местный житель создал структурированное преступное сообщество. Целью злоумышленников были изготовление и сбыт фальшивых купюр номиналом в 100 долларов и 5 тыс. руб.

Группировку раскрыли и пресекли в марте 2023 года. Полицейские задержали руководителя сообщества, руководителей структурных подразделений и участников.

Мария Хоперская