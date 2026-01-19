В Черноземье 20 января ожидаются мороз и снег, до –12°C

Во вторник, 20 января, жителей Черноземья ожидают морозная погода и снег. Температура будет варьироваться от –6°C до –12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –12°C, к полудню она поднимется до –9°C и продержится на этой отметке до ночи. Ветер до 2 м/с. Будет пасмурно, осадки не ожидаются.

В Воронеже температура будет колебаться от –9°C до –7°C. Ветер — 1 м/с. Прогнозируется облачная погода, временами возможен снег.

В Курске утром температура составит –12°C, днем и вечером она поднимется до –9°C, а к ночи немного опустится до –10°C. Ветер до 2 м/с. В течение суток будет облачно, вечером возможен снег.

В Липецке утром будет –8°C, далее температура остановится на отметке –6°C. Ветер до 2 м/с. В течение суток ожидается облачная погода, временами вероятен снег.

В Орле температура будет колебаться от –10°C до –9°C. Ветер до 2 м/с. Почти весь день будет облачно и снежно.

В Тамбове утром температура составит –8°C, днем она поднимется до –6°C и останется на этом значении до ночи. Ветер до 1 м/с. В течение суток прогнозируются облачность и снег.

Алина Морозова