На Ставрополье инвестируют 1,8 млрд рублей в реконструкцию муниципального парка

Власти Железноводска завершили разработку проекта комплексного развития Курортного парка с объемом финансирования около 1,8 млрд руб. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» в Пятигорске.

Проект предполагает полную реставрацию и благоустройство муниципального Курортного парка, восстановление действующих объектов и создание новых точек притяжения для жителей и туристов. Центральным элементом проекта станет восстановление Зеленого театра за Пушкинским сквером.

«Восстановление Зеленого театра позволит расширить инфраструктуру для проведения событийных мероприятий кинофестивалей, фотофестивалей и других городских событий», — пояснил Бакулин.

Открытие обновленного объекта запланировано до 26 августа 2026 года. Театр под открытым небом вместит 400-500 зрителей и будет использоваться как для городских мероприятий, так и для культурных программ санаториев.

Параллельно в Железноводске продолжается развитие туристического облика города. В рамках программы разработана новая концепция благоустройства с применением технологий ИИ.

Готовы проекты детских площадок «Островские ванны» и «Пушкинская галерея», для которых с помощью искусственного интеллекта создали визуализацию, проектные решения и предварительную смету. Эти материалы планируется использовать в дальнейшей работе с профессиональными проектировщиками.

